Трек с поющим котом стремительно набирает популярность в Сети

Калейдоскоп Музыканту идея понравилась: теперь у него запоют и другие животные. Блогер под никнеймом The Kiffness создает музыку, выкладывая результат на суд общественности в Сеть.
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