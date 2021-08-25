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Трек с поющим котом стремительно набирает популярность в Сети

Трек с поющим котом стремительно набирает популярность в Сети

Калейдоскоп Музыканту идея понравилась: теперь у него запоют и другие животные. Блогер под никнеймом The Kiffness создает музыку, выкладывая результат на суд общественности в Сеть.

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