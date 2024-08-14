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Стали известны самые удобные для велосипедистов районы Москвы

Наиболее удобными для перемещения на велосипеде округами Москвы стали Северо-Западный административный округ (СЗАО), Северо-Восточный административный округ (СВАО) и Восточный административный округ (ВАО), свидетельствуют данные исследования MAGRAM Market Research.

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