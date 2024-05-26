Масштабный анализ показал, в каких странах люди потребляют больше всего микропластика

Ежедневные показатели потребления микропластика с пищей и вдыханием на душу населения. Недавнее исследование, проведенное учеными из Корнеллского университета, выявило, что Украина находится в лидерах потребления микропластика с пищей среди европейских стран, передает,,,) Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology, базируется на существующих моделях данных, уч .