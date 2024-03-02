СВЛК-14С «Сумрак», ТСВЛ-8 «Сталинград», ТСВЛ-8 «Антиматерия»: снайперские винтовки, выровнявшие Россию с миром после десятилетий отставания

Снайперское оружие имеет огромное значение в военной тактике и операциях специального назначения. Оно позволяет солдатам эффективно проводить стратегическую разведку, устранять высокоопасные цели и защищать товарищей.
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