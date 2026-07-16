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Антифашист

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«Готовы были застрелить, чтобы не сбежал». На Украине рассказали о преступлениях в полку ВСУ «Скала»

«Готовы были застрелить, чтобы не сбежал». На Украине рассказали о преступлениях в полку ВСУ «Скала»

Украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на пострадавших сообщило, что новобранцев в полку «Скала» за малейшие ошибки жестоко избивают, а по самовольно оставившим воинскую часть открывают огонь на поражение.

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