Подросткам рассказали, как сделать предстоящее лето незабываемым

Депутат Толмачев: молодежь может незабываемо провести лето на крымском форуме Лето 2025 года может стать для российских подростков ярким и незабываемым, если они примут участие в крымском форуме «Таврида», заявил news заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.