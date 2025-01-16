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Царьград

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В России могут ограничить доступ к Telegram в 2026 году

В России могут ограничить доступ к Telegram в 2026 году

В России могут масштабно ограничить доступ к такому популярному мессенджеру как Telegram.«Pro Город» сообщает, что новость уже вызвала обсуждение, так как Telegram затрагивает жизнь и работу многих в нашей стране.

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