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Аргументы и Факты

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Более 100 книжных изданий передали из Москвы для участников СВО

Более 100 книжных изданий передали из Москвы для участников СВО

Московские бизнесмены продолжают поддерживать участников специальной военной операции. Гуманитарные грузы предоставляют не только владельцы продуктовых магазинов или торговых точек по продаже одежды, к этой инициативе присоединился также книжный магазин столичного клуба.

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