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Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе: Европарламент напоминает СССР

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе: Европарламент напоминает СССР

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе критически высказался об ангажированности Европарламента, сравнив его с Верховным Советом СССР.

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