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Захарова: престолонаследие в Британии осуществляется от Милибэндов к Милибэндам

Захарова: престолонаследие в Британии осуществляется от Милибэндов к Милибэндам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично отреагировала на назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Британии, напомнив о его брате — бывшем министре иностранных дел Дэвиде Милибэнде.

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