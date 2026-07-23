Захарова: престолонаследие в Британии осуществляется от Милибэндов к Милибэндам

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова иронично отреагировала на назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Британии, напомнив о его брате — бывшем министре иностранных дел Дэвиде Милибэнде.
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