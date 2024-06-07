Фридман, Собчак и Потупчик показали неудачнице Ивлеевой «умение жить»

7 июня Владимир Путин выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в котором рассказал о развитии российской экономики в условиях Северо-Восточного экономического форума.
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