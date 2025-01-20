"Волшебство в Зарядье": как привить детям любовь к классической музыке

Узнать, как устроен орган, увидеть вблизи работу органиста, услышать, как этот древний музыкальный инструмент может заменить собой целый оркестр – такую уникальную возможность предоставляет концертный зал "Зарядье" в рамках проекта "Зал Зарядье – детям".
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