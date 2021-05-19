По чём нынче платят за "унизить" Россию?

Закон и ПорядокПолитикаПо чём нынче платят за "унизить" Россию? Я не пишу на такие темы. И сейчас я выражаю только своё мнение. Я не писала об этом, когда было только принято решение.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАдель НеважноСтругацкие виноваты... фильм Трудно быть богом... смотреть не могла.... все плюются так... и там вообще жуть... меня хватило на 10 минут и понесло меня выворачивать. Вот от туда и понеслось в кинематографе ужас что. А евровидение не смотрела и смотреть не буду... думаю его в этом году создали неформалы... пусть они и любуются. По моему мнению... оно представляло самою себя... а не Россию. Посмотрим сколько дебилов за нее проголосует. Хотя я и смотреть не буду. Хорошо, что я ТВ не смотрю почти три десятка лет, а то ее начнут крутить по всем каналам... и думаю возить будут на гастроли по всей стране.... уж тоже очень интересно... есть ли такие, кто пойдет на ее концерты? Жуть короче. Слушайте как я... классику. А то и с ума сойти недолго... от таких певиц.Владислав ОдинцовОдна из не многих передач, которые мне нравятся, это программа Сати Спиваковой. Посмотрел вчера всех участников Евровидения.Владислав ОдинцовНикто . ни чем не захватил, ни пением, ни танцорами с каждым участником. Хватит просмотра отбора участников, чтобы продолжение этого балагана не смотреть, жалко потраченного времени.Галина РозумСия певица поющая "прямой кишкой" никакого отношения к искусству не имеет. Евровидение - балаган, а не конкурс! Манижа - ни уму ни сердцу, толста, не пластична, а про голос и её пение я уже написала.Вадим АбдурашитовАвтор забыл ещё написать о том - сколько Российских государственных денег уходит на эти гейропейские шабаши! И на эту Манишку (с какого перепугу она представляет Россию?!?) тоже были истрачены немалые государственные деньги, да ещё и огромный взнос за участие. Короче, кормим эту сволочную педорасню и радуемся!Василий ЦеловальниковГрубовато, но правильно!!!ВАВладимир АлександровС такой мразью у нас нет будущего...Роза ПисмаркинаНежуринаДебилизм в полном рассвете.Николай ТимофеевКак обливают помоями образ русской женщиныhttps://www.9111.ru/questions/7777777771328401/Комментировать
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