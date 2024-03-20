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Болезненно-медицинский: МОК представил флаг для нейтральных спортсменов

Болезненно-медицинский: МОК представил флаг для нейтральных спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня разродился целой серией странных заявлений. Во-первых, в МОК с гордостью сообщили, что допустят до олимпиады в Париже больше пяти десятков спортсменов из России и Белоруссии.

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