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Ветеран ВМС Бразилии заявил, что конфликт с сильным соперником может расколоть НАТО

Ветеран ВМС Бразилии заявил, что конфликт с сильным соперником может расколоть НАТО

Единство Североатлантического альянса в случае прямого столкновения с сильными государствами вызывает большие сомнения, заявил автор бразильского интернет-ресурса о геополитике и обороне Arte da Guerra, ветеран ВМС Бразилии Робинсон Фариназо Казал.

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