Врач Коновалов: Пациентам с острыми болезнями нужно подождать с вакцинацией

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Иван Коновалов предупредил, что людям с острыми заболеваниями нужно подождать с прививкой от гриппа около одной-двух недель.
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