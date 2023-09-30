Врач Коновалов: Пациентам с острыми болезнями нужно подождать с вакцинацией

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н. И. Пирогова Минздрава России, врач-педиатр, инфекционист Иван Коновалов предупредил, что людям с острыми заболеваниями нужно подождать с прививкой от гриппа около одной-двух недель.