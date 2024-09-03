Глава Якутии призвал не стесняться отправлять чиновников учиться в США

Фото: politanalitika.ru Выступая на Восточном экономическом форуме, глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что не стоит испытывать смущение или колебания при направлении сотрудников на учебу в престижные американские университеты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии