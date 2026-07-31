Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Масштабные задержания в российских корпорациях: под следствием руководители «Газпром энергохолдинга» и «ЭФКО»

Масштабные задержания в российских корпорациях: под следствием руководители «Газпром энергохолдинга» и «ЭФКО»

В России прошла серия задержаний руководителей крупных компаний. Под следствием оказались представители «Газпром энергохолдинга» и «ЭФКО» — расследования связаны с подозрениями в коррупции, хищениях и возможных нарушениях при реализации крупных проектов.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Отлично! Дальше надо тряхнуть Миллера и ФК Зенит!
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1 м.
САША ЛЕПАЕВ
пока не начнут стрелять этих подонков ничего в стране не изменница. Путин дал им все в руки для воровства. и пока он их не отрубит начиная с самого маленького чиновника которые во власти идет воровство по самые высшие чина. и пока их не будут ставить к стенке. ничего не изменница.. они запросто воруют зная что наказание никакое просто пшик.
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1 м.
ВМ
Владимир Моргунов
Вот так &quot;народное достояние&quot; и разворуют, а народу ЧЕ ???? ХЕР (ИЗВИНИТЕ ЗА ПЛОХОЙ ФРАНЦУЗСКИЙ) ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО-ПОНИМАТЬ КАК НЕУДЕРЖИМО РАСТУЩИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ ???
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1 м.