Масштабные задержания в российских корпорациях: под следствием руководители «Газпром энергохолдинга» и «ЭФКО»

САША ЛЕПАЕВ

пока не начнут стрелять этих подонков ничего в стране не изменница. Путин дал им все в руки для воровства. и пока он их не отрубит начиная с самого маленького чиновника которые во власти идет воровство по самые высшие чина. и пока их не будут ставить к стенке. ничего не изменница.. они запросто воруют зная что наказание никакое просто пшик.