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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер Великобритании Бернем об отказе Инфантино от продажи прав на ЧМ: «Предложенный план оскорбил многих футбольных деятелей во всем мире. Это было неприемлемо»

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выразил недоверие президенту ФИФА Джанни Инфантино. Ранее глава Международной федерации футбола отказался от идеи продажи части прав на ЧМ частным инвесторам из-за угрозы бойкота со стороны УЕФА.

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