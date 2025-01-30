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«Войска к границе России»: на Западе бьют тревогу из-за плана НАТО

«Войска к границе России»: на Западе бьют тревогу из-за плана НАТО

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальных сетях раскрыл планы США по переброске американских военных к границам России.

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