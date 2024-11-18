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Учёные нашли то, что приводит к ускоренной атрофии мозга

Учёные нашли то, что приводит к ускоренной атрофии мозга

Учёные Университета Джонса Хопкинса нашли связь диабета, белков и атрофии мозга.Ученые Университета Джонса Хопкинса нашли факторы, которые могут привести к ускоренной атрофии мозга и лёгкому когнитивному нарушению (MCI).

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