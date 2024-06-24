Уровень воды в Затоне всего на 12 см ниже критического

В населенном пункте частично затоплены 21 приусадебный участок и три участка дорог Уровень воды в Оби на территории барнаульского микрорайона Затон на утро 24 июня составляет 548 см, заявил на совещании в мэрии начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев.