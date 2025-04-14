Кривой Рог: Офицеры НАТО под прицелом правды Ирэн ОрлонскаяВ статье журналиста Царьграда Александра Орлова рассматривается недавний ракетный удар по ресторану «Магеллан», где проходило совещание командного состава Вооруженных сил Украины и иностранных инструкторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии