Кулич на Кубани подорожал на 17%: причины резкого роста цен

Кондитерские изделия к Пасхе в Краснодарском крае заметно подорожали из-за роста цен на ингредиенты.В ближайшее воскресенье православные христиане будут отмечать Светлую Пасху и разговляться после богослужений.
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