В ГД внесут проект об уголовном наказании за повторную продажу детям сигарет

В Госдуму внесут законопроект о введении уголовной ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по молодёжной политике Артём Метелев.
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