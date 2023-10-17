В России установили рекорд по выдаче льготной ипотеки

Выдачи льготной ипотеки в России достигли в сентябре 2023 года исторического максимума, произошло это несмотря на то, что был повышен первоначальный взнос по таким программам, говорится в бюллетене Банка России.
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