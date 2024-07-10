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ТГК-14 вскрыли свежеуложенный асфальт на улице Бабушкина

ТГК-14 вскрыли свежеуложенный асфальт на улице Бабушкина

Улицу Бабушкина в Чите после укладки нового асфальта снова раскопали. Как сообщили ZAB.RU в пресс-службе правительства Забайкальского края, дефект на тепломагистрали был обнаружен во время гидравлических испытаний.

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