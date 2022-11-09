Закон и Порядок

135 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Что-то представляется мне картина , что накачают в очередной раз Зе и заставят взять на себя все долги США от имени У...Фантастический и ...
  • tatyanadavydkina
    Поначалу неоднозначно относилась к призыву осужденных в ЧВК. А сейчас просто с добротой хочется сказать "Удачи вам ре...Музыканты, только...
  • дима ященко
    Если так дальше пойдет.то в пору искать лопату и начинать окапываться вокруг Москвы.КстатеМузыканты, только...

Китайцы отреагировали на национализацию принадлежащей им «Мотор Сичи»

Китайцы отреагировали на национализацию принадлежащей им «Мотор Сичи»

Китайский производитель двигателей для самолетов, вертолетов и беспилотников Skyrizon, являющийся одним из главных инвесторов компании «Мотор Сич», намерен взыскать с Украины все убытки, понесенные в связи с национализацией Запорожского актива.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх