Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Даниэль Риккардо: «Понимаю, что в 2024-м могу не вернуться в «Ф-1». Но не меняю решения – хочу изголодаться по гонкам»

Даниэль Риккардо надеется, что год перерыва от «Формулы-1» поможет ему перезагрузить карьеру.  В конце сезона-2022 австралиец покинет «Макларен» – предполагается, что после этого он займет место резервиста в «Мерседесе».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх