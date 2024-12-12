Шнуров вернул организаторам концертов 165 млн рублей

Сергей Шнуров вернул 165 млн рублей организаторам отменённых концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Московский суд поддержал музыканта, но арбитражный суд решил в пользу главы корпорации PMI Евгения Финкельштейна, получившего средства обратно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии