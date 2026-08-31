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ФедералПресс

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Силуанов на встрече G20 назвал главные риски и новые точки роста для России

Силуанов на встрече G20 назвал главные риски и новые точки роста для России

МОСКВА, 31 августа, ФедералПресс. Россия нашла собственную альтернативу исчерпанным мировым источникам развития, теперь ставка сделана на цифровизацию бизнеса, искусственный интеллект и замещение зарубежной продукции.

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