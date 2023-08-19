Запад подготовил Путину ловушку: НАТО выставило Украину на торги

Natalija Osminina

Автор еще пребывает в иллюзиях, что США хотят расширять НАТО. Да не хотят они этого! Все эти пугалки- "а мы примем Украину в НАТО" - предназначены только для повышения ставок в торге с Россией. Хотя коню понятно, никакая Украина в НАТО США не нужна. Как и Украине не нужны потери территорий за гипотетическое право вступить в НАТО. Что её кинут она уже дотумкала. США вообще положили крест на Европу, оставив её Великобритании, которая превращает западную Европу в свои колонии, а центральную Европу- зону Ватикана - в небольшой местечковый рыночек. А самим США нужен размах- рынок на Юго-Востоке, который они хотят оттяпать у Китая. Потому что мало вытянуть индустрию из ЕС и Китая, надо еще суметь ПРОДАТЬ свой товар. А то получится, что самих американцев постигнет судьба, уготованная ими Китаю, с которым они запрещают торговать Европе. Так что на самом деле США хотят подвести Россию к такому варианту: отбить собственными силами 4 области, и засесть на её границах в позиционных боях, не проявляя активности по остальной Украине и восточной Европе. Тихо переждать, пока Лондон с Ватиканом порешают: где чье имущество)) А за это США уходят с Украины и перестают поставлять ей оружие.