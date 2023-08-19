Новости, события, факты

146 683 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Либеральная экономика это, когда спрос рождает потребление, в ней нет стратегического планирования, а без перспективы..."Поднимайте зарпл...
  • Игорь Кузнецов
    Моё личное мнение - сейчас визит Путина в Турцию не имеет смысла. Можно общаться в режиме видеоконференции. Всё равно...Эрдоган получил ч...
  • Александр
    Про дороги автор глупость сморозил."Поднимайте зарпл...

Запад подготовил Путину ловушку: НАТО выставило Украину на торги

Запад подготовил Путину ловушку: НАТО выставило Украину на торги

ПОЛУЧЕН ОТВЕТ НА СЛОВА ПЕСКОВА О РОССИЙСКОМ КОНТРОЛЕ ТЕРРИТОРИЙ Заявление главы канцелярии генерального секретаря Североатлантического альянса Стиана Йенсена о возможность вступления Украины в НАТО в обмен на уступку части своих территорий России вызвало бурю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
TP
Tatiana Papazova
НИКОГДА!
Ответить
13 час.
Natalija Osminina
Автор еще пребывает в иллюзиях, что США хотят расширять НАТО. Да не хотят они этого! Все эти пугалки- &quot;а мы примем Украину в НАТО&quot; - предназначены только  для повышения ставок в торге с Россией. Хотя коню понятно, никакая Украина в НАТО США не нужна. Как и Украине не нужны потери территорий за гипотетическое право вступить в НАТО. Что её кинут она уже дотумкала. США вообще положили крест на Европу, оставив её Великобритании, которая превращает западную Европу в свои колонии, а центральную Европу- зону Ватикана - в небольшой местечковый рыночек.  А самим США нужен размах- рынок на Юго-Востоке, который они хотят оттяпать у Китая. Потому что мало вытянуть индустрию из ЕС и Китая, надо еще суметь ПРОДАТЬ свой товар. А то получится, что самих американцев постигнет судьба, уготованная ими Китаю, с которым они запрещают торговать Европе. Так что на самом деле США хотят подвести Россию к такому варианту:  отбить собственными силами 4 области, и засесть на её границах в позиционных боях, не проявляя активности по  остальной Украине и восточной Европе. Тихо переждать, пока Лондон с Ватиканом порешают: где чье имущество)) А за это США уходят с Украины и перестают поставлять ей оружие.
Ответить
12 час.
Natalija Osminina
А если возьмут Одессу будет мир? Навсегда?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх