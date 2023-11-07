Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов в стране сейчас «не ко времени». На март 2024 года на Украине назначены выборы президента, однако с февраля 2022 года существует законное основание их не проводить в связи с введенным в стране военным положением.
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