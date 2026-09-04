Запорожская область начнет отопительный сезон в полной готовности

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Запорожская область начнет отопительный сезон вовремя и в полной готовности, несмотря на угрозу атак ВСУ на коммунальную инфраструктуру.
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