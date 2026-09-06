Смоленский хоккейный клуб «Славутич» завоевал Кубок Руслана Салея

6 сентября 2026 года смоленский хоккейный клуб «Славутич» стал обладателем Кубка Руслана Салея. В финальном матче, который прошёл во Дворце спорта «Юбилейный», команда одержала победу над солигорским «Шахтёром» со счётом 3:2.