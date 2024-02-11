Советник Орбана рассказал об угрозах ЕС поставить экономику Венгрии на колени

Политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что лидеры стран - членов Европейского союза в разговоре с Виктором Орбаном открыто угрожали навредить экономике страны в случае отказа Будапешта одобрить финансовую помощь Киеву.
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