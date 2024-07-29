Конфискацию активов коррупционеров могут распространить на их родственников

В Государственной думе готовятся поправки в ст. 104.1 УК РФ. Инициатива предусматривает, что конфискацию за преступления коррупционной направленности будут применять не только против самого виновника – ее распространят на его совершеннолетних детей и родителей, сообщают "Известия".
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