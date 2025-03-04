Цифра дня: на сколько лет обновлений рассчитаны последние смартфоны HONOR

Компания HONOR объявила о продлении срока обновлений своих флагманских смартфонов до 7 лет. Это касается операционной системы Android и патчей безопасности для устройств серии HONOR Magic, включая новую модель HONOR Magic 7 Pro.
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