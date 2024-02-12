ARD: более 400 допинговых дел против россиян закрыли без обвинений

Global Look Press/Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency Порядка 409 дел о нарушении антидопинговых правил спортсменами из России, которые были возбуждены на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), закрыли без вынесения обвинений, передает ARD.
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