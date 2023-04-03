Пятибратов о 0:2: «Факел» стеснялся играть в футбол в 1-м тайме. Может, имя ЦСКА нас придавило»

Главный тренер «Факела» объяснил поражение от ЦСКА (0:2) в Мир РПЛ. «Первый тайм у нас не получился. Думали играть по-другому, но соперник заставил нас много работать без мяча, они показали в начале игры очень высокий уровень интенсивности, желания.