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Пятибратов о 0:2: «Факел» стеснялся играть в футбол в 1-м тайме. Может, имя ЦСКА нас придавило»

Главный тренер «Факела» объяснил поражение от ЦСКА (0:2) в Мир РПЛ. «Первый тайм у нас не получился. Думали играть по-другому, но соперник заставил нас много работать без мяча, они показали в начале игры очень высокий уровень интенсивности, желания.

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