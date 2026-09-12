16-летний иностранец поступил в медицинский колледж — а суд выдворил его из России

Мигрант без документов стал студентом медколледжа в России — как такое вообще возможно?» 1 сентября 2026 года.
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ещё один вариант - ректору занесли и немало занесли... так что не комиссию надо проверять , а ректора...
Деньги, деньги... Капитализм...
В городке, где всего 8 тысяч жителей, сорвать куш на приёме сразиата в колледж, большая удача. И в приёмной комиссии этот шанс не упустили. А уж как там дальше карта легла - так это уже неважно, возврат бабла не предполагается в любом случае. Хотели бы размотать эту цепочку, да легко бы сделали, только кто там будет этим заниматься?
Ужас!
Когда же нажрутся продажные чины?
Автор, зачем мудрить с вариантами. Привёз его дядя в Россию. У дяди мешки с баблом. Купил того кого надо, и зачислили племянника в колледж. Пишу, потому что когда-то и ко мне с дипломатом денег курдюконосый подходил, чтобы племянника в ВУЗ приняли. А когда предложили ему познакомиться с милицией (давно было) - обругал меня дураком и бросил уходя - сейчас пойду и в любой ВУЗ Ленинграда его устрою.
БАРДАК...и не только там....А если и в других местах начать проверять????