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62ИНФО | Новости Рязани

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Рязанцы взяли золото на Чемпионате России по гребле

Рязанцы взяли золото на Чемпионате России по гребле

Участники соревнуются на дистанциях от 200 до 10 000 метров. В программе — байдарки и каноэ, одиночки, двойки и четверки, а также эстафета.

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