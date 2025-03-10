Новая статья: ИИтоги февраля 2025 г.: неопределённость нарастает

Так всё-таки, ИИ — это хорошо или плохо? Удобно или обременительно? Идёт на пользу или вызывает опасения? Чем активнее развивается эта отрасль ИТ-рынка, тем больше появляется в новостях противоречивых сигналов, — так что составить какое-то определённое мнение становится по-настоящему трудно.