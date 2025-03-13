Ани Лорак вышла замуж

Избранником певицы стал испанец Исаак Виджраку Популярная певица Ани Лорак вновь вышла замуж. Избранником артистки стал испанец Исаак Виджраку, который сделал ей предложение руки и сердца в сентябре 2024 года, в день ее рождения.
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