Ани Лорак вышла замуж

Избранником певицы стал испанец Исаак Виджраку Популярная певица Ани Лорак вновь вышла замуж. Избранником артистки стал испанец Исаак Виджраку, который сделал ей предложение руки и сердца в сентябре 2024 года, в день ее рождения.