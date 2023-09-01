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«Ноттингем Форест» подписал вратаря «Бенфики» Влаходимоса, контракт – на 4 года

«Ноттингем Форест» подписал вратаря «Бенфики» Влаходимоса, контракт – на 4 года

Голкипер «Бенфики» подписал контракт с «Ноттингем Форест». Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано на 4 года.

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