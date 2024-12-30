Положите дольку лимона в воду при варке яиц: скорлупа теперь чистится одним движением

Яйца — это один из самых универсальных продуктов, который мы очень часто варим. Однако, многие сталкиваются с проблемой, когда после варки яйцо трудно чистится или скорлупа трескается или прилипает к белку.
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