В Запорожье предотвратили теракт с запрещённым отравляющим веществом

Задержаны трое граждан Украины.фото: nac.gov.ru--> Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Запорожской области, который готовили украинские спецслужбы с использованием аналога боевого отравляющего вещества по классификации НАТО BZ.
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