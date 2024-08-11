Орловским дачникам дали три года на освоение земельных участков

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает предельный срок три года для освоения собственниками земельных участков в населённых пунктах, а также садоводческих и огороднических товариществах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии