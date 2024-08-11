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Орловским дачникам дали три года на освоение земельных участков

Орловским дачникам дали три года на освоение земельных участков

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает предельный срок  три года для освоения собственниками земельных участков в населённых пунктах, а также садоводческих и огороднических товариществах.

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