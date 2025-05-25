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Квартира, дом, дача

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Коты, застигнутые врасплох: 15 эпичных моментов, когда хозяева не вовремя вернулись домой

Коты, застигнутые врасплох: 15 эпичных моментов, когда хозяева не вовремя вернулись домой

Ох уж эти хозяева! Ну почему они никогда не предупреждают о своем возвращении? Только расслабишься, начнешь наслаждаться жизнью, как вдруг – ключ в замке, и все твои тщательно спланированные шалости летят коту под хвост! Коты – существа творческие и любознательные, поэтому, когда хозяева уходят, они не теряют времени даром.

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