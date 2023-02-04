Уголовное дело завели на отчима, который годами растлевал падчерицу в Петербурге

В Петербурге врач-психиатр заявила в полицию на отчима, который насиловал падчерицу. Сообщение о растлении ребенка поступило в полицию 2 февраля.
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